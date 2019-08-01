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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На поиски пропавших в Белом море туристов вылетел вертолёт

1 августа 2019 17:25
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Группу российских туристов (десять человек) в последний раз на катере видели 24 июля.
На поиски десяти туристов, пропавших в Белом море, вылетел вертолёт МЧС. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, борт совершит дозаправку в Петрозаводске и выдвинется в район поисков.

В Белом море пропала группа российских туристов из десяти человек. В последний раз путешественников на катере видели 24 июля. По данным источника Лайфа, среди туристов могут быть двое подростков. Предположительно, они находятся на одном из островов, где пережидают шторм. 
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