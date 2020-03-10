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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На пересечении Алма-Атинской и Московского шоссе две легковушки после столкновения влетели в несколько прицепов

10 марта 2020 21:02
145
По всей видимости, после ДТП автомобили отбросило на парковку прицепов.
Во вторник вечером, 10 марта, сотрудники всех оперативных служб приехали по вызову на место дорожной аварии на пересечении улиц Алма-Атинской и Московского шоссе, передает trkterra.ru.

По словам очевидцев, там столкнулись, по предварительным данным, как минимум две легковушки, одна из которых иномарка Volkswagen, а вторая принадлежит известному таксопарку, а затем они влетели в несколько прицепов.

По всей видимости, после ДТП автомобили отбросило на парковку прицепов.

На месте работают все экстренные службы. Подробности аварии уточняются.



Фото:   ДТП Самара 
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