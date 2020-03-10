На пересечении Алма-Атинской и Московского шоссе две легковушки после столкновения влетели в несколько прицепов
10 марта 2020 21:02
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По словам очевидцев, там столкнулись, по предварительным данным, как минимум две легковушки, одна из которых иномарка Volkswagen, а вторая принадлежит известному таксопарку, а затем они влетели в несколько прицепов.
По всей видимости, после ДТП автомобили отбросило на парковку прицепов.
На месте работают все экстренные службы. Подробности аварии уточняются.
Фото: ДТП Самара
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