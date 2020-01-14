На нефтехимическом заводе в Испании произошел сильный взрыв
14 января 2020 23:01
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Информации о пострадавших пока нет. Однако ABC Cataluna со ссылкой на источники сообщает, что тяжелые ранения мог получить по меньшей мере один человек.
Жителям близлежащих районов рекомендовали не выходить из дома и закрыть окна, пока не станут ясны масштабы инцидента на химзаводе. Эти ограничения затронут по меньше мере 30 тыс. человек, пишет газета Ara.
Пользователи Twitter опубликовали видео, на котором виден пожар, который начался после взрыва.
Взрыв произошел на объекте компании IQOXE, которая занимается производством оксида этилена и его производных, а также гликолей, сообщает El Mundo.
Фото: Твиттер
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