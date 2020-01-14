Я нашел ошибку
Главные новости: 
Все чаще одинокие мамы дают детям матронимы — женские варианты отчеств.
"Марьевна — и точка!" Почему женщины меняют отчество на матроним
Людям, проживающим недалеко от места взрыва, посоветовали закрыть окна и не выходить из дома.
На нефтехимическом заводе в Испании произошел сильный взрыв
Собственные накопления не дадут комфортно жить в старости 72,8% россиян. Такие данные следуют из опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.
Россияне оценили шансы прожить в старости на собственные накопления
Самка устремила всё своё внимание на дерево и не успокоилась до тех пор, пока оно не пало.
Неравный бой. Панда Диндин безжалостно расправилась с новогодней ёлкой
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся.
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.
Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью
Конкурс–2019 проходил в формате индивидуального соревнования журналистов и был посвящён важнейшей теме сегодняшнего дня – реализации нацпроектов.
Лучших журналистов губернии отметили профессиональными наградами
Контрабандный канал пресекли, «запрещенку» изъяли, подозреваемый задержан.
Наркокурьер вез из Таджикистана 20 килограммов героина в машине
сегодня  Вторник, 14 января, 23:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 61.41
0.46
EUR 68.42
0.6
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На нефтехимическом заводе в Испании произошел сильный взрыв

14 января 2020 23:01
71
Людям, проживающим недалеко от места взрыва, посоветовали закрыть окна и не выходить из дома.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории нефтехимического завода в испанской провинции Таррагона (входит в состав Каталонии), cообщает РБК со ссылкой на службу гражданской обороны женералитета.

Информации о пострадавших пока нет. Однако ABC Cataluna со ссылкой на источники сообщает, что тяжелые ранения мог получить по меньшей мере один человек.

Жителям близлежащих районов рекомендовали не выходить из дома и закрыть окна, пока не станут ясны масштабы инцидента на химзаводе. Эти ограничения затронут по меньше мере 30 тыс. человек, пишет газета Ara.


Пользователи Twitter опубликовали видео, на котором виден пожар, который начался после взрыва.

Взрыв произошел на объекте компании IQOXE, которая занимается производством оксида этилена и его производных, а также гликолей, сообщает El Mundo.



Фото: Твиттер


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
14 января 2020  18:58
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре врач за взятку признала двух призывников ограниченно годными к воинской службе
Возбуждено уголовное дело.  Закон
120
14 января 2020  16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».
Тольяттинские полицейские проводят проверку по фактам повреждения городских автобусов
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».   Закон
143
14 января 2020  14:41
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве.
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве.  Закон
186
14 января 2020  12:26
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак
  В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак В 2019 году от бродячих псов погибли десятки косуль. Закон
210
13 января 2020  23:04
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного спора.
Снег и наледь стали причиной повреждения красного седана Lexus GS350
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного... Закон
267
13 января 2020  19:33
Как следует из официального сообщения Линейного Управления МВД на транспорте, речь идет непосредственно о ПСК «Волга» и компании «АнтикорМостСервис».
Александр Хинштейн добился возбуждения уголовного в отношении подрядчика-казнокрада
Как следует из официального сообщения Линейного Управления МВД на транспорте, речь идет непосредственно о ПСК «Волга» и компании... Закон
312
13 января 2020  14:46
Кировский районный суд Самары не вернул права водителю, который был лишен их за то, что управлял транспортным средством после приема валокордина.
Самарский водитель не создал прецедент возвращения прав после приема сердечных капель
Кировский районный суд Самары не вернул права водителю, который был лишен их за то, что управлял транспортным средством после приема валокордина.  Закон
919
Весь список
Происшествия
14 января 2020  23:01
Людям, проживающим недалеко от места взрыва, посоветовали закрыть окна и не выходить из дома.
На нефтехимическом заводе в Испании произошел сильный взрыв
Людям, проживающим недалеко от места взрыва, посоветовали закрыть окна и не выходить из дома.  Происшествия
66
14 января 2020  18:37
Посольство РФ также рекомендует туристам проверять статус рейсов.
Россиян предупредили об эвакуации из-за извержения вулкана на Филиппинах
Посольство РФ также рекомендует туристам проверять статус рейсов.  Происшествия
153
14 января 2020  16:05
Полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребёнка и швырнула его в дверной проём. Ребёнок упал на пол и его подобрала девочка постарше.
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребёнка и швырнула его в дверной проём. Ребёнок упал на пол и его подобрала девочка постарше.  Происшествия
167
Весь список
Криминал
14 января 2020  13:08
Самарчанка украла мужскую сумку в столовой
Самарчанка украла мужскую сумку в столовой
Потерпевший написал письмо с благодарностью полицейскому, который помог задержать воровку. Криминал
190
14 января 2020  12:41
В Самарской области мужчина 19 лет незаконно получал денежные выплаты
В Самарской области мужчина 19 лет незаконно получал денежные выплаты
 Он выдавал себя за ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Криминал
204
14 января 2020  11:54
Бывший член регполитсовета получил реальный срок в колонии
Бывший член регполитсовета получил реальный срок в колонии
Остальные фигуранты отделались более легкими наказаниями. Криминал
221
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1382
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
488
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1334
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1104
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
699
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1610
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
723
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1158
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1209
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1472
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2534
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3092
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
В «Самарской площади» представили спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные