На место ДТП, где перевернулся автобус со школьниками прибыл губернатор Дмитрий Азаров

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На трассе перевернулся автобус, в котором ехали 8 школьников.Работают оперативные службы, на место прибыл губернатор Дмитрий Азаров.Главе региона доложили оперативную обстановку. Дмитрий Азаров пообщался с пострадавшими.К счастью, серьезных травм у детей нет, им будет оказана необходимая помощь, после осмотра медиками всех доставят домой (участники ДТП - школьники из Самары), передает пресс-служба департамента информационной политики СО.