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На границе с Казахстаном задержана фура с 20 тоннами твердого сыра «Пармезан» без маркировки

24 мая 2019 15:45
181
Что является нарушением установленных норм.
Инспекторы Россельхознадзора и Самарской таможни задержали на границе с Казахстаном фуру с 20 тоннами твердого сыра «Пармезан». Молочная продукция не имела необходимой маркировки, что является нарушением установленных норм.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра грузов в пункте приема уведомлений таможенного контроля, инспекторами
Управления Россельхознадзора по Самарской области и должностными лицами Самарской таможни было установлено, что юридическое лицо – ТОО «Бурненская молочная компания» (Жамбылская область Республики Казахстан) перемещало сыр твердый «Пармезан», в количестве 19 паллетов общим весом 20048,62 кг и численностью 4438 штук – с нарушениями требований законодательства Евразийского
экономического Союза, а именно – только небольшая часть перевозимого сыра (та, что находилась сверху) имела необходимую маркировку, на которой была указана страна-производитель Казахстан. Сыр, который находился в нижних рядах, был вообще без какой-либо маркировки.

Данный факт является нарушением ст. 4, п. 4.1 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Партия сыра направлялась в Московскую область (получатель ООО «Шанс»). Инспекторы зафиксировали в действиях ТОО «Бурненская молочная компания» состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1, ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

После составления протокола, продукция вместе с транспортным средством были возвращены собственникам в Республику Казахстан. На представителя молочной компании было наложено административное взыскание. Данная статья предусматривает штрафные санкции – в размере от 100 до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба Россельхознадзора СО. 


Фото:    пресс-служба Россельхознадзора СО
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