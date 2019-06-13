На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян
13 июня 2019 16:41
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Он уточнил, что все моряки эвакуированы и находятся в безопасности.
Представитель компании также отметил, что взрыв на танкере и последующий пожар пока рано считать результатом атаки.
"Так как у нас не было возможности поговорить с командой в деталях, я полагаю, что преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение", — заявил представитель Frontline.
В российском посольстве в Тегеране сообщили, что жизни спасенных моряков ничего не угрожает.
"По последним данным, все спасенные моряки находятся в порту города Джаск. <…> Идет процесс установления национальной принадлежности", — говорится в полученном РИА Новости сообщении.
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе при нападении на два нефтяных танкера произошло два взрыва.
Установлено, что это Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама).
Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн горючей смеси жидких углеводородов.
По данным агентства IRNA, после нападения в Оманском заливе Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на берег.
Фото: pixabay.com
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