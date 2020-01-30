На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян
30 января 2020 23:35
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Судовладелец заверил, что пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. В ближайшее время в порт прибудет российский дипломат, отметили в посольстве.
Лайнер был временно заблокирован в порту города Чивитавеккья в центральной Италии. На его борту находятся около 6 тыс. человек.
У двух пассажиров лайнера из Гонконга заподозрили коронавирус из-за характерных симптомов: проблем с дыханием и высокой температуры. Сейчас их обследуют врачи. До получения результатов проверки всем остальным пассажирам запрещено покидать судно.
Фото с места событий/ Reuters
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