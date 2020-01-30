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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

30 января 2020 23:35
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У двух пассажиров лайнера из Гонконга заподозрили коронавирус из-за характерных симптомов.
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного в Италии из-за пассажиров с подозрением на коронавирус, находятся 67 граждан России. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Италии.

Судовладелец заверил, что пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. В ближайшее время в порт прибудет российский дипломат, отметили в посольстве.

Лайнер был временно заблокирован в порту города Чивитавеккья в центральной Италии. На его борту находятся около 6 тыс. человек.

У двух пассажиров лайнера из Гонконга заподозрили коронавирус из-за характерных симптомов: проблем с дыханием и высокой температуры. Сейчас их обследуют врачи. До получения результатов проверки всем остальным пассажирам запрещено покидать судно.



Фото с места событий/ Reuters


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