На автодороге «Самара – Бугуруслан» при лобовом столкновении двух автомобилей погибли два человека

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ДТП произошло 7 января, в 15:30, на 50 км автодороги «Самара – Бугуруслан». Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.По предварительным данным, водитель автомобиля Датсун 56 рег, двигавшийся со стороны Самары выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с а/м Приора. В настоящий момент известно, что в а/м Датсун находятся пострадавший водитель и мальчик 9 лет. Так же пострадал водитель Приоры, его пассажиры - мужчина и женщина скончались до прибытия медиков.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых сложных климатических или дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, действительно соответствующего обстановке, минимизация количества перестроений, использование света фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.