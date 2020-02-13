На автодороге М-5 Урал ночью автомобиль «Скания» врезался в стоящий грузовик «ДАФ», погибли два человека

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Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Скания», двигался со стороны Тольятти в направлении Самары. Водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем «ДАФ».После столкновения автомобиль «Скания» совершил наезд на стоявшего рядом с кабиной водителя автомобиля «ДАФ» 1981 года рождения, а также еще на двух граждан, стоящих на проезжей части без светоотражающих жилетов около грузового автомобиля «Мерседес», который стоял у обочины.В результате ДТП на месте происшествия водитель и пассажир автомобиля «Мерседес» 1976 и 1988 годов рождения погибли на месте, а также водитель автомобиля «ДАФ» был госпитализирован медиками скорой помощи.По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области