На Заводском шоссе в Самаре горел ангар

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Пожарно-спасательные подразделения тушили пожар повышенной сложности в Советском районе Самары.

В 10:23, 26 сентября, в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа на Заводском шоссе,1 в Самаре.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в производственном здании ангарного типа на площади 150 кв. м., объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2, угроза распространения на соседние здание, погибших и пострадавших нет.

В 10:42 пожар был локализован, в 10:50 - объявлена ликвидация открытого горения.

Для тушения пожара привлечено 86 человек, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 человек, 19 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото из открытых источников