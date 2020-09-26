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На Заводском шоссе в Самаре горел ангар

26 сентября 2020 17:21
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Для тушения пожара было привлечено 86 человек и 30 единиц техники.

Пожарно-спасательные подразделения тушили пожар повышенной сложности в Советском районе Самары.

В 10:23, 26 сентября, в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа на Заводском шоссе,1 в Самаре.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в производственном здании ангарного типа на площади 150 кв. м., объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2, угроза распространения на соседние здание, погибших и пострадавших нет. 

В 10:42 пожар был  локализован, в 10:50 - объявлена ликвидация открытого горения. 

Для тушения пожара привлечено 86 человек, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 человек, 19 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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На Заводском шоссе в Самаре горел ангар
Для тушения пожара было привлечено 86 человек и 30 единиц техники. Происшествия
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26 сентября 2020  15:26
О происшествии студенты рассказали в соцсетях. По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт, несколько человек получили травмы.
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