На Волге спасатели ликвидировали пожар на сухогрузе в районе Федоровских Лугов

63

На судне находилось 12 человек. Весь персонал сухогруха эвакуирован.По предварительной информации пострадавших нет.Судно отбуксировано к берегу и находится в 100 метрах от берега. в 10:52(мст) объявлена локализация пожара. в 11:03 объявлена ликвидация открытого горения.К тушению пожара привлечены 105 человек, 32 единицы техники, в том числе 14 плавсредств, от МЧС 56 человек, 17 единиц техники, в том числе 4 плавсредства, передает пресс-служба облМЧС.