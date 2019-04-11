На Волге напротив причала ООО «Саби» обнаружено тело тольяттинца, который числился без вести пропавшим

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При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшим является житель Тольятти 1987 года рождения, который числится без вести пропавшим.При осмотре трупа во внутренних карманах одежды были обнаружены документы на имя Александра Бодю.Как ранее уже сообщалось 03.11.2018 года на Волге в районе села Нижнепечерск Самарской области перевернулась лодка с двумя мужчинами.Одного из них удалось спасти, второго мужчину после долгих поисков так и удалось обнаружить.В настоящее время труп мужчины опознан родственниками. Тело мужчины направлено в БСМЭ Сызрани для установления причины смерти, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.