На Волга в районе острова Коровий горел катер "Амур -3"

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В 12:00 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.Очевидцами эвакуированы четыре человека, среди которых два ребёнка (мальчики 2014 и 2017 годов рождения).Для тушения пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники (в том числе два плавсредства), в том числе от МЧС России - девять человек и три единицы техники.