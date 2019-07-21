На Волга в районе острова Коровий горел катер "Амур -3"
21 июля 2019 17:47
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В 12:00 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Очевидцами эвакуированы четыре человека, среди которых два ребёнка (мальчики 2014 и 2017 годов рождения).
Для тушения пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники (в том числе два плавсредства), в том числе от МЧС России - девять человек и три единицы техники.
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