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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Васильевских островах стало плохо рыбаку

2 марта 2020 10:07
99
На Васильевских островах стало плохо рыбаку Спасатели выезжали ему на помощь.
Спасатели выезжали ему на помощь.

Как стало известно, 28 февраля вечером на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от егеря, находящегося на Васильевских островах в Безенчукском районе. Он утверждал, что одному из рыбаков на Первом кардоне стало плохо, его парализовало. Требовалась немедленная эвакуация пострадавшего с острова на берег для передачи врачам скорой медицинской помощи.

Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на автомобиле Уаз и с аэроглиссером на прицепе выехали на место происшествия. Прибыв в с. Екатериновка Безенчукского района, спасатели разгрузили аэроглиссер и переправились на остров к пострадавшему.

По прибытию стало известно, что двое мужчин из Самары отправились на рыбалку на Васильевские острова. Не рассчитав свои силы и количество алкоголя мужчине 1954 года рождения стало плохо с сердцем, что привело к частичной парализации конечностей.

Спасатели погрузили пострадавшего на аэроглиссер и переправили на берег, где мужчину уже ждали врачи скорой медицинской помощи и сын,который приехал из Самары как только узнал о случившемся. Мужчина от госпитализации отказался.

В 23:05 работы на месте происшествия были завершены.

Поисково-спасательная служба Самарской области предупреждает жителей области об опасности неподготовленных походов на природу.
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