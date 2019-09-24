На Украине отец невесты погиб во время свадебного салюта
24 сентября 2019 15:24
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Трагический инцидент произошёл во время свадьбы в украинском городе Геническ Херсонской области. Как сообщают местные СМИ, 45-летний отец невесты вышел из кафе, где проходило торжество, чтобы запустить праздничный фейерверк.
Чтобы было лучше видно, он решил отойти подальше, на проезжую часть, и установить пиротехнические пушки вдоль дороги. Там его по неосторожности сбил проезжающий мимо автомобиль.
Шокированные родственники вызвали на место скорую помощь, однако прибывшие на место аварии врачи лишь констатировали смерть мужчины.
Фото © Pixabay
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