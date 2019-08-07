На Таймс-сквер началась паника из-за похожего на стрельбу звука мотоцикла
7 августа 2019 22:04
87
По данным телеканала, паника началась после того, как кто-то, услышав звуки выхлопа, крикнул: «Стрелок!». Из-за давки как минимум шесть человек попали в больницы с травмами.
Как сообщили в полиции Нью-Йорка, на линию экстренной помощи стали поступать многочисленные звонки с сообщениями о стрельбе.
Один из пользователей Twitter рассказал, что персонал расположенного на площади магазина с фирменными товарами Disney отвел покупателей в подсобное помещение в целях безопасности.
Позже полиция объяснила происхождение хлопков, которые были приняты за выстрелы, и призвала граждан не паниковать, подчеркнув, что район Таймс-сквер - один из наиболее безопасных.
Жители и гости Нью-Йорка поддались панике после того, как сразу в трех американских городах произошли инциденты со стрельбой. 4 августа 21-летний житель Техаса открыл огонь в супермаркете в городе Эль-Пасо. В результате погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме. Еще один инцидент произошел в городе Дейтон в Огайо. Там в результате стрельбы погибли девять человек и пострадали 32. Также семь человек получили ранения из-за случая в Чикаго. Там неизвестные открыли огонь из проезжающей мимо парка машине.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
360
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
342
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
343
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
419
2 августа 2019 19:51Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена. Закон
416
2 августа 2019 14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Закон
406
1 августа 2019 23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них. Закон
321
Происшествия
7 августа 2019 22:04
Паника началась после того, как кто-то, услышав звуки выхлопа, крикнул: «Стрелок!». Из-за давки как минимум шесть человек попали в больницы с травмами. Происшествия
86
7 августа 2019 12:58
Там выявлены нарушения санитарных правил и норм. Происшествия
217
7 августа 2019 12:21
Он исчез 6 августа. Происшествия
230
Криминал
7 августа 2019 17:19
По словам киллера, именно он в 2002 году с подельником забрался в дом к популярному артисту, где вскоре сообщник застрелил Круга. Криминал
163
7 августа 2019 09:29
Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 80 000 рублей. Криминал
177
6 августа 2019 09:57
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Криминал
241
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
389
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
724
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
464
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
584
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
514
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
419
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
495
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
832
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
828
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
757
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
948
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
959
Мероприятия