На Сардинии чемпион мира по плаванию спас тонущего человека
9 июля 2019 18:57
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Спасатели услышали крики утопающего мужчины и поспешили на помощь, однако Маньини был к нему ближе. Доплыв, он удерживал его голову над водой до прибытия подмоги. Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.
"Я просто сделал то, что должен был, - сказал 37-летний Маньини. - Мужчина был в беде. Он сильно испугался и наглотался воды. Когда я доплыл до него, он не мог даже говорить, мы положили его на надувной матрас, на котором неподалеку плавали отдыхающие".
Маньини выиграл бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Афинах. Также он является двукратным чемпионом мира на дистанции 100 метров вольным стилем (2005, 2007). В 2018 году Филиппо получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.
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