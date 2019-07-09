На Сардинии чемпион мира по плаванию спас тонущего человека

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Спасатели услышали крики утопающего мужчины и поспешили на помощь, однако Маньини был к нему ближе. Доплыв, он удерживал его голову над водой до прибытия подмоги. Впоследствии пострадавшего доставили в больницу."Я просто сделал то, что должен был, - сказал 37-летний Маньини. - Мужчина был в беде. Он сильно испугался и наглотался воды. Когда я доплыл до него, он не мог даже говорить, мы положили его на надувной матрас, на котором неподалеку плавали отдыхающие".Маньини выиграл бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Афинах. Также он является двукратным чемпионом мира на дистанции 100 метров вольным стилем (2005, 2007). В 2018 году Филиппо получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.