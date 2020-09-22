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На Московском шоссе в Самаре попала в аварию скорая помощь

22 сентября 2020 12:32
197
На Московском шоссе в Самаре попала в аварию скорая помощь

Причины и подробности случившегося выясняются.

Во вторник, 22 сентября, на Московском шоссе на пересечении с улице Мичурина произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Видеозапись и фотографии с места происшествия прислали в редакцию tvsamara.ru.

Судя по кадру, произошло сильное столкновение между машиной скорой помощи и автомобилем "Форд". У последнего от удара заметно пострадало левое крыло. 

Причины и подробности случившегося выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

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Комментарии

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