На Московском шоссе в Самаре попала в аварию скорая помощь

Причины и подробности случившегося выясняются.
Во вторник, 22 сентября, на Московском шоссе на пересечении с улице Мичурина произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Видеозапись и фотографии с места происшествия прислали в редакцию tvsamara.ru.
Судя по кадру, произошло сильное столкновение между машиной скорой помощи и автомобилем "Форд". У последнего от удара заметно пострадало левое крыло.
Причины и подробности случившегося выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
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