На Московском шоссе в Самаре попала в аварию скорая помощь

197

Причины и подробности случившегося выясняются.

Во вторник, 22 сентября, на Московском шоссе на пересечении с улице Мичурина произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Видеозапись и фотографии с места происшествия прислали в редакцию tvsamara.ru.

Судя по кадру, произошло сильное столкновение между машиной скорой помощи и автомобилем "Форд". У последнего от удара заметно пострадало левое крыло.

Причины и подробности случившегося выясняются. Информации о пострадавших не поступало.