На Московском шоссе столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля

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6 августа, утром, произошло ДТП по адресу: Самара, Промышленный район, Московское шоссе.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.Произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей.В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения, пассажир автобуса.Ребенок доставлен в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.Проводилсь аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС