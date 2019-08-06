Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 6 августа, 15:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/08:
USD 65.05
0.41
EUR 72.37
0.66
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Московском шоссе столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля

6 августа 2019 14:34
69
В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения, пассажир автобуса. Он госпитализирован.
Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации ДТП на Московском шоссе в Самаре.

6 августа, утром, произошло ДТП по адресу: Самара, Промышленный район, Московское шоссе.

К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения, пассажир автобуса.

Ребенок доставлен в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Проводилсь аварийно-спасательные работы.

Причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба облМЧС. 


Фото:   пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 августа 2019  18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.
Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
 Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.  Закон
336
5 августа 2019  16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.
В России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.  Закон
313
4 августа 2019  21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.
СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.   Закон
318
3 августа 2019  21:43
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь  Закон
408
2 августа 2019  19:51
Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена.  Закон
407
2 августа 2019  14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.   Закон
394
1 августа 2019  23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.
Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.  Закон
313
Весь список
Происшествия
6 августа 2019  14:34
В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения, пассажир автобуса. Он госпитализирован.
На Московском шоссе столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля
В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения, пассажир автобуса. Он госпитализирован. Происшествия
68
6 августа 2019  14:21
Обвиняемые задержаны и находятся под стражей. Дело передано в Лефортовский суд столицы.
Трое приезжих ограбили москвича почти на 60 миллионов рублей
Обвиняемые задержаны и находятся под стражей. Дело передано в Лефортовский суд столицы.  Происшествия
76
6 августа 2019  14:01
В Самарской области прошел рекордный дождь с 1945 года
В Самарской области прошел рекордный дождь с 1945 года
В Тольятти выпало 42 мм осадков. Происшествия
78
Весь список
Криминал
6 августа 2019  09:57
Житель Чапаевска помог женщине по хозяйству и ограбил
Житель Чапаевска помог женщине по хозяйству и ограбил
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Криминал
149
5 августа 2019  13:18
В Самаре задержали группу мошенников, представлявшихся сотрудниками водоканала
В Самаре задержали группу мошенников, представлявшихся сотрудниками водоканала
Пострадавших просят обращаться в полицию.  Криминал
346
5 августа 2019  10:42
В Жигулевске с дачного участка женщина украла бак для воды
В Жигулевске с дачного участка женщина украла бак для воды
Ущерб составил 30 000 рублей. Криминал
219
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
368
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
668
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
444
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
567
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
504
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
403
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
479
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
818
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
817
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
744
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
936
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
947
Весь список

Мероприятия
Эксперт Общественного совета при Департаменте транспорта поехал на автобусе 41 маршрута в качестве тайного пассажира
В день физкультурника на Самарской набережной состоится ночной забег с фонариками
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные