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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

29 августа 2019 19:02
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В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация, сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), передает РИА Новости.

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Другой член российского экипажа, Александр Скворцов, уточнил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист ЦУП, в свою очередь, попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков грузового корабля "Прогресс МС-12", чтобы кислород перемешался в воздухе МКС.

Позже Овчинин сообщил, что они постучали по мановакуумметру и давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.

"Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, ситуация штатная", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. 
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