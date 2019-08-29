На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

62

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".Другой член российского экипажа, Александр Скворцов, уточнил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист ЦУП, в свою очередь, попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков грузового корабля "Прогресс МС-12", чтобы кислород перемешался в воздухе МКС.Позже Овчинин сообщил, что они постучали по мановакуумметру и давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба."Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, ситуация штатная", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.