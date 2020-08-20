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На МКС произошла утечка воздуха. Экипаж станции изолируется в российском модуле

20 августа 2020 20:56
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По информации источника, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.
Экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

По информации источника ТАСС, приборы на российском сегменте МКС зафиксировали наличие утечки воздуха на МКС.

"По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, данная процедура "отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции". Во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

Как сообщил ТАСС источник, российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. "На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".

Одной из возможных причин незначительной утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора, добавил источник. "Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора", - рассказал собеседник агентства.

В Роскосмосе уточнили, что жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на борту МКС, ничего не угрожает. "Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - отметили в госкорпорации.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля, его заклеили герметиком. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.



Фото:    NASA/ТАСС

 
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