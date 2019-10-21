На Кубани любительница селфи сорвалась с 5-метрового водопада
21 октября 2019 13:51
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Инцидент произошёл в воскресенье, 20 октября, в районе посёлка Никитино Мостовского района. 37-летняя жительница города Гулькевичи отдыхала вместе с семьёй. Она забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, однако поскользнулась и упала с обрыва. Высота падения составила более пяти метров.
На место происшествия прибыли сотрудники Псебайского отряда спасателей. Они полтора километра несли её на носилках, чтобы передать работникам скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГКУ "Кубань-спас"
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