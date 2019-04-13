На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы
13 апреля 2019 21:21
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Во время катания на каруселях сиденье россиян ударилось о металлическое ограждение. 44-летняя женщина получила травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, у мальчика открытый перелом правой ступни.
Полиция сообщила, что после инцидента владельцы парка развлечений доставили раненых в частную клинику в Паралимни, затем их перевели в специализированный медицинский центр в Лимассоле.
Жизни россиян ничто не угрожает.
Местные полиция и инспекция труда полагают, что причиной несчастного случая стала, скорее всего, не техническая ошибка, а человеческий фактор, так как оператор неправильно останавливал карусель, и одно из сидений с людьми ударилось о металлическое заграждение.
Владелец парка развлечений заявил, что на все аттракционы есть лицензия, их регулярно проверяют, а карусели группа немецких экспертов осматривала три дня назад.
Парк развлечений, в котором произошел несчастный случай, один из крупнейших на Кипре, он работает с 1999 года. В парке десятки аттракционов, он принимает тысячи посетителей ежедневно, особенно летом. За 20 лет работы такой инцидент произошел впервые.
Владелец парка сказал, что все расходы по уходу за матерью и ребенком будут оплачены компанией, сообщает издание.
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