На Галактионовской Lexus врезался в столб и сгорел
28 августа 2019 17:59
94
Удар был такой силы, что столб завалился и повис над тротуаром. Автомобиль выгорел практически полностью.
По информации ГИБДД, авария произошла по вине 40-летнего водителя сгоревшего автомобиля. Он «потерял контроль за скоростью» и в результате въехал в столб.
Пострадавших в аварии нет. По факту произошедшего ДТП ведется проверка.
Фото: Дорсигнал/samarskie-voditeli.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
333
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
328
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
481
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
359
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
268
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
399
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
394
Происшествия
28 августа 2019 17:59
Удар был такой силы, что столб завалился и повис над тротуаром. Автомобиль выгорел практически полностью. Происшествия
84
28 августа 2019 14:00
Сумма неуплаченного составила 130 миллионов рублей. Происшествия
139
28 августа 2019 13:23
Он был пассажиром одного из авто. Происшествия
156
Криминал
28 августа 2019 09:14
Владелец оставил ключи в замке зажигания. Криминал
206
27 августа 2019 13:49
Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
283
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
228
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
348
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
302
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
261
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
512
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1309
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
637
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2109
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
354
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
638
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
445
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
608
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
966
Мероприятия