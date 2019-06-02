На "Бизон трек-шоу" под Ростовом трактор влетел в группу журналистов
2 июня 2019 22:34
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По предварительным данным, в результате ЧП никто из журналистов не пострадал. Сам трактор увяз в грязи, а операторы помогали его вытягивать.
Фото: youtube.com
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