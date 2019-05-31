Мужчина утонул в пруду в посёлке Мусорка СНТ «Яблонька»
31 мая 2019 21:11
113
В 11:45 водолазный отдяд ПСО СН отправились к месту происшествия.
В 16:42 тело утонувшего мужчины обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра.
Было задействовано 4 человека личного состава, 1 аварийно-спасательный автомобиль и 3 единицы водолазного снаряжения, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 мая 2019 21:37
Об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура. Закон
286
28 мая 2019 22:48
Посольство РФ уже потребовало немедленно освободить гражданина России. Закон
262
28 мая 2019 19:45
Они занимались подводной охотой на Волге в нерестовый период. Закон
313
28 мая 2019 16:53
И предотвратили ущерб правообладателю товарного знака «Guссi» на 5 миллионов рублей. Закон
388
27 мая 2019 20:36
С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание, а... Закон
323
27 мая 2019 19:13В «ДомКомИнвест» выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения 3 уголовных дел
Из собранных с граждан средств только 30% идёт на ремонт домов. Закон
280
27 мая 2019 18:34
Кроме того, чиновника могут проверить и на коррупцию, о которой сообщил корреспондент. Закон
288
Происшествия
31 мая 2019 21:11
Тело утонувшего мужчины водолазы обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра. Происшествия
112
31 мая 2019 16:48
Судебные приставы выяснили, что неплательщик работает могильщиком на одном из городских кладбищ и отправились туда, чтобы найти его. Происшествия
170
31 мая 2019 12:05
Опасная дыра на проезжей части образовалась несколько дней назад. Происшествия
182
Криминал
31 мая 2019 14:52
Два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость —больше 650 тысяч рублей. Криминал
174
31 мая 2019 11:52
Поджигатели быстро скрылись, сейчас их ищут. Криминал
200
31 мая 2019 11:47
Виновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
167
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
355
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
639
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
791
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15322
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
636
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
677
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
466
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
595
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
511
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
945
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
869
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
797
Мероприятия