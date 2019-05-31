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Мужчина утонул в пруду в посёлке Мусорка СНТ «Яблонька»

31 мая 2019 21:11
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Тело утонувшего мужчины водолазы обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра.
На пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в посёлке Мусорка СНТ «Яблонька» Ставропольского района в пруду утонул мужчина 1960 года рождения.

В 11:45 водолазный отдяд ПСО СН отправились к месту происшествия.

В 16:42 тело утонувшего мужчины обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра.

Было задействовано 4 человека личного состава, 1 аварийно-спасательный автомобиль и 3 единицы водолазного снаряжения, передает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:     пресс-служба ПСС Самарской области
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