Москвич застрелил дорожного рабочего из-за царапины на машине. Ещё один в реанимации

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По словам источника, 31-летний рабочий Макарян Г. получил ранение бедра, его отправили в реанимацию. Его коллеге, 32-летнему Атаняну Н., пуля попала в область живота, он скончался на месте до приезда скорой помощи.Сам же стрелок скрылся с места преступления. Ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование продолжается, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.Фото: ТАСС / РБК / Олег Яковлев