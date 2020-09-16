Мошенники обманули калининградку на рекордные 6 млн рублей

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Жительница Калининграда установила рекорд по переводу средств телефонным мошенникам — злоумышленники украли у женщины почти 6 млн рублей, передают "Известия". Об этом рассказали в областном УМВД 16 сентября.

Так, жительнице города позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка и заявила об атаке на банковские счета женщины. Мошенница выманила информацию о счетах своей жертвы и посоветовала снять все сбережения и положить их на «безопасный счет».

При этом злоумышленница настоятельно рекомендовала не сообщать об операции посторонним, в том числе банковским работникам. В результате в течение двух дней женщина перевела злоумышленникам 5 918 000 рублей.

«После осуществления всех переводов злоумышленница сообщила потерпевшей, что свяжется с ней на следующий день и скажет, когда ей необходимо посетить отделение банка и забрать денежные средства. Однако после этого мошенница перестала выходить на связь, в результате чего калининградка поняла, что была обманута, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев