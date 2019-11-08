Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео
8 ноября 2019 23:04
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На них видно, что когда в горящем кафе происходит взрыв, на несколько метров вверх поднимается пламя. Взрывной волной отбрасывает часть перекрытий. Люди, стоящие через дорогу от горящего заведения, в этот момент пригибаются и закрывают голову руками.
По информации KaktusMedia, в результате инцидента пострадали 13 человек, семеро из которых — дети. Шестеро пострадавших были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Один человек — сотрудница кафе — погиб.
Ранее сообщалось, что днем 8 ноября в кафе «Антошка» в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик произошли взрыв и пожар. По предварительной версии, взорвался баллон с природным газом.
Очевидцы сообщали, что взрыва было три. По данным киргизского МЧС, в результате происшествия пострадало восемь человек. Их состояние не уточняется.
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