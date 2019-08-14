Молодой человек из Самары утонул при ловле раков

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На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшим является 33-летний житель Приволжского района Самарской области.Очевидцами произошедшего оказались друзья утонувшего молодого человека, которые рассказали, что в тот день они пришли на берег реки Волга с целью половить раков. В какой-то момент мужчины заметили, что после не однократных ныряний их товарищ дольше обычного не показывается из воды.Мужчины незамедлительно сообщили об этом в службу спасения и приступили к самостоятельным поискам. Тело утонувшего было обнаружено около часу ночи.В настоящее время труп мужчины опознан родственниками. Тело мужчины направлено в БСМЭ г. Безенчук Самарской области для установления причины смерти, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.