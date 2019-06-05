Мэр Омска упала в лужу возле аварийного дома
5 июня 2019 16:28
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— Ну что, будем прыгать? — сказала Фадина, увидев препятствие в виде лужи на своём пути, после чего упала на землю.
Как сообщает РИА "Омск-информ", градоначальница после падения как ни в чём не бывало продолжила общаться с местными жителями.
— Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится, — прокомментировала Фадина случившееся.
Фото: pixabay.com
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