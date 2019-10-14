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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Мэр Абакана погиб в ДТП

14 октября 2019 15:42
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По предварительным данным МВД, мэр Абакана не справился с управлением, съехал в кювет и затем врезался в дерево.
Мэр Абакана Николай Булакин погиб, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия, передает РБК. По данным главка МВД по Красноярскому краю, он стал жертвой ДТП.

Глава региона Валентин Коновалов выразил соболезнования близким чиновника. «Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. Мужества и сил родным и близким», — сказал он.

Авария произошла в Минусинском районе Красноярского края. Булакин ехал на машине Ford по 433-му км автодороги Р257 «Енисей».

По предварительным данным МВД, мэр Абакана не справился с управлением, съехал в кювет и затем врезался в дерево. Он скончался на месте происшествия. На месте аварии работают полицейские, они устанавливают обстоятельства случившегося.

На сайте администрации Абакана говорится, что о времени и месте прощания с мэром сообщат позже.

Булакина избирали мэром Абакана на протяжении почти 25 лет — с 1995 года. Он родился в Томске в 1952 году, окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. В 1976 году начал работать в конструкторском бюро НПО «Энергия» в Москве. Впоследствии он преподавал в высших учебных заведениях Хакасии.


Фото: МВД РФ


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