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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Мать говорила по телефону и выронила ребёнка из коляски, выходя из автобуса

10 июля 2019 20:54
117
Сразу после ЧП жительница Красноярска попыталась во всём обвинить водителя автобуса, но камеры доказали, что он ни при чём.
Женщина, которая ехала в одном из маршрутных автобусов Красноярска с ребёнком в коляске, выходя из транспортного средства, решила одновременно ещё и поговорить по телефону, передает life.ru. Когда она собиралась выкатывать коляску на нужной ей остановке, ребёнок просто выпал на асфальт. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Оказалось, что ребёнок не был пристёгнут в коляске. Случай был оформлен сотрудниками полиции, а в медучреждении женщина рассказала, что малыш выпал по вине водителя, потому что автобус якобы тронулся.

Женщина не учла, что в салоне установлена камера видеонаблюдения. Снятые ей кадры доказали, что водитель не виноват. Автобус стоял на месте.

В комментариях к новости тут же предложили направить горе-мамаше иск за клевету со стороны автотранспортной компании. 

Видео здесь.
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Комментарии



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