Мать брошенного ночью в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой

135

"Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла", - сказала женщина журналистам.Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы.Позднее в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Затем появилась информация, что полиция установила предполагаемых родителей ребенка.Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков