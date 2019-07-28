Машины ГИБДД три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами
28 июля 2019 21:39
150
- Оценив обстановку, сотрудники ДПС на двух патрульных машинах обогнали неуправляемый грузовик, включили проблесковые маячки и, используя громкоговорящее устройство, предупреждали водителей встречного транспорта о приближающейся опасности, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Машина помимо кузова имела ещё и прицеп и перевозила 20 тонн пшеницы. Остановить автомобиль водитель смог только после трёх километров на небольшом подъёме. Водитель направил грузовик на обочину и применил ручной тормоз. В результате инцидента никто не пострадал.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 июля 2019 22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов. Закон
336
25 июля 2019 15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов. Закон
369
25 июля 2019 09:33
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности. Закон
1115
24 июля 2019 21:31
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене. Закон
302
24 июля 2019 20:38
Военизированные машины объезжают пробку в мкр Волгарь. Закон
3746
24 июля 2019 17:57
Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования. Закон
343
23 июля 2019 17:43
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей. Закон
466
Происшествия
28 июля 2019 21:39
Несчастье могло произойти на трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Происшествия
149
28 июля 2019 14:31
Машина вылетела за пределы трассы и снесла вышку, на которой была установлена видеокамера. Происшествия
284
28 июля 2019 13:18
В этом же водоеме 22 июля утонул 16-летний подросток. Происшествия
282
Криминал
27 июля 2019 10:44
Инцидент произошел на улице Ново-Промышленной. Криминал
434
26 июля 2019 10:18
Она присвоила переведенное ей чужое детское пособие. Криминал
248
25 июля 2019 23:14
Личность нападавшего установлена. Отмечается, что он нанес не менее 20 ножевых ранений. Криминал
444
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
426
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
323
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
494
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
430
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
341
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
477
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
273
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
585
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
773
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
680
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
884
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
889
Мероприятия