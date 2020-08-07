Мальчик-велосипедист попал под машину в Самаре

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ДТП произошло 6 августа в Самаре. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», следовал по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Земеца, напротив д. №63«а» по Заводскому шоссе совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.