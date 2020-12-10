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Лошадь откусила часть носа чрезмерно дружелюбному петербуржцу

10 декабря 2020 22:56
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Подвыпивший парень хотел приласкать животное, но вместо этого только напугал.

Травмой несмертельной, но очень болезненной и чреватой серьёзным шрамом обернулось общение с лошадью для подвыпившего мужчины в центре Санкт-Петербурга. Животное едва не откусило ему нос. Лайф публикует видео, снятое камерой наблюдения.

Всё случилось на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. По данным 78.ru, 25-летний парень вышел с другом из караоке, и они уже собирались направиться в метро, как заметили наездника на коне. Один из них решил покормить животное (еду ему дал всадник). Однако животное испугалось и укусило мужчину за лицо. В результате он попал в горбольницу № 26, где ему ампутировали кончик носа.

 

Фото:   pixabay

 

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