Лошадь откусила часть носа чрезмерно дружелюбному петербуржцу

71

Травмой несмертельной, но очень болезненной и чреватой серьёзным шрамом обернулось общение с лошадью для подвыпившего мужчины в центре Санкт-Петербурга. Животное едва не откусило ему нос. Лайф публикует видео, снятое камерой наблюдения.

Всё случилось на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. По данным 78.ru, 25-летний парень вышел с другом из караоке, и они уже собирались направиться в метро, как заметили наездника на коне. Один из них решил покормить животное (еду ему дал всадник). Однако животное испугалось и укусило мужчину за лицо. В результате он попал в горбольницу № 26, где ему ампутировали кончик носа.

Фото: pixabay