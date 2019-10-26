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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Лобовое столкновение на трассе в Алтайском крае унесло 8 жизней

26 октября 2019 10:43
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Среди них один ребенок. Еще 5 раненых - в тяжелом состоянии.
В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом на 74 км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района, передает newsru.com.

В 07:50 по местному времени (03:50 мск) водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.

Всего в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, шесть человек умерли на месте, один ребенок скончался в машине скорой помощи по пути в больницу и еще один человек (женщина) умерла уже в Калманской центральной районной больнице.

Четыре человека эвакуированы в топчихинскую центральную районную больницц (ЦРБ), один - в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии.

В эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. При необходимости будет задействован санитарный вертолет, он подготовлен.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают возможных очевидцев и свидетелей ДТП для уточнения обстоятельств, при которых стал возможен выезд автомобиля Nissan Presage на встречную полосу. Уже известно, что водитель машины не занимался частным извозом. В момент ДТП в машине находились только его родственники", - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что водитель автомобиля Nissan не имел права управлять им, так как его имя не было внесено в страховой полис ОСАГО. Кроме того, по данным ГИБДД, он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили РИА "Новости" следователи СК Алтайского края.

Как сообщили в правительстве края, губернатор Виктор Томенко находится в курсе ситуации. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, принимаются решения по помощи семьям погибших.


Фото: ГУ МЧС Алтайского края





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