Ливень затопил одну из дорог Самары

Некоторые отмечают, что перейти дорогу и остаться сухим - невозможно.
В субботу, 15 августа, прошёл сильный дождь над Самарой. Последствием продолжительного ливня стало затопление некоторых участков дорого. Жители домов расположенных на пересечении Ново-Вокзальной и Победы начали массово выражать недовольство. Конечно, ведь новой дороги, которую буквально недавно положили - не стало.
Отсутствие ливнёвок сделало своё дело. Некоторые отмечают, что перейти дорогу и остаться сухим - невозможно, пишет ПроГородСамара.
Фото: tvsamara.r
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