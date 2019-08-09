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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Лидер движения против рабства «Альтернатива» исчез после отъезда в Идлиб

9 августа 2019 14:08
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Олег Мельников, который направился с группой волонтеров в район Идлиба для помощи попавшим в рабство выходцам из России и СНГ, не вышел на связь в установленное время.
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.

По словам Ваганова, руководитель «Альтернативы» направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09:00 у координаторов «Альтернативы» по расписанию должен был состояться сеанс связи с Мельниковым и его группой, однако никто из последних на связь так и не вышел. Не вышли они на связь и в резервное время, отметил Ваганов (сеансы также были назначены на 12:00 и 15:00).

Помощник Мельникова добавил, что в рамках правил, установленных внутри «Альтернативы», после трех пропущенных сеансов связи группа официально извещает о пропаже волонтеров.

В последний месяц «Альтернатива» работает на Ближнем Востоке, в частности занимается спасением выходцев из России и СНГ от семейного рабства. Кроме того, в организации есть заявки по поиску детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей, отметил помощник Мельникова.

По словам Ваганова, в районе Большого Идлиба производился поиск детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству. Помимо этого «Альтернатива» занималась проблемой жестокого обращения с сирийскими военнопленными. Ваганов добавил, что «Альтернатива» действовала автономно от официального Дамаска.

«В связи с появившейся информацией о пропаже российского гражданина консульские сотрудники российского посольства в Сирии выясняют обстоятельства и запрашивают сирийские власти относительно судьбы Олега Мельникова», — сообщили РБК в отделе оперативной информации МИД России.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве. Помимо тех, кто попадает в трудовое рабство, сотрудники движения помогают жертвам сексуальной эксплуатации, «мафии» нищих. На счету волонтеров, по их данным, более 1 тыс. спасенных граждан. В сентябре 2018 года Мельников рассказывал, что «Альтернатива» получила официальный отказ Минюста в просьбе зарегистрироваться в качестве НКО.


Фото:   newsru.com


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