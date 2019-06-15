Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в Краснодаре
15 июня 2019 20:23
124
Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Краснодара, пассажиры и экипаж не пострадали. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, лайнер задел хвостом взлётно-посадочную полосу при второй попытке сесть.
В момент ЧП на борту воздушного судна находился 171 человек, информации о пострадавших нет. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту случившегося.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 июня 2019 23:52
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери. Закон
318
14 июня 2019 16:16
После допроса 15-летнего Арсения задержали. Закон
383
14 июня 2019 13:58
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота». Закон
382
13 июня 2019 18:38
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для... Закон
258
13 июня 2019 16:42
По предварительным данным, Музраева арестовали по подозрению в организации покушения на губернатора Волгоградской области. Закон
363
13 июня 2019 14:39
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года... Закон
287
11 июня 2019 21:20Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Закон
269
Происшествия
15 июня 2019 20:23
Пассажиры и экипаж не пострадали. Происшествия
123
15 июня 2019 15:58
В результате драки один из жителей Чемодановки погиб, а его односельчане организовали народный сход и заблокировали федеральную трассу. Происшествия
161
14 июня 2019 22:27
В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе... Происшествия
326
Криминал
15 июня 2019 11:49
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
205
14 июня 2019 11:40
Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе. Криминал
272
14 июня 2019 10:52
Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. Криминал
200
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
341
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
332
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
305
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
395
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
394
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
341
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
266
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
561
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
579
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
336
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
633
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
559
Мероприятия