Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле
11 сентября 2019 21:05
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Народный артист РФ, ведущий телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся из Черногории, где провёл отпуск, в инвалидном кресле. Об этом сообщает портал Super.ru.
— Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб, — рассказал порталу представитель ведущего.
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