Легкомоторный самолет разбился под Калугой из-за ошибки пилота

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«При выполнении пилотажной фигуры «бочка» он не справился с управлением, и произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте», — отметили в СК.По предварительным данным, за штурвалом был 53-летний москвич, а его друг снимал видео для продажи самолета.Дальнейшее расследование будут осуществлять следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.Фото: ГУ МЧС России по Калужской области/"Известия"