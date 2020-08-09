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Легкомоторный самолет разбился под Калугой из-за ошибки пилота

9 августа 2020 21:40
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Пилот погиб. При выполнении пилотажной фигуры «бочка» он не справился с управлением, и произошло падение самолета.
Крушение легкомоторного самолета в Калужской области произошло из-за того, что пилот не справился с управлением, передают "Известия". Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России 9 августа.

«При выполнении пилотажной фигуры «бочка» он не справился с управлением, и произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте», — отметили в СК.

По предварительным данным, за штурвалом был 53-летний москвич, а его друг снимал видео для продажи самолета.


Дальнейшее расследование будут осуществлять следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.




Фото: ГУ МЧС России по Калужской области/"Известия" 
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