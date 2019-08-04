Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
4 августа 2019 22:19
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По его словам, лайнер совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации.
Собеседник агентства добавил, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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