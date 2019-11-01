Лайф восстановил картину убийства бывшего мэра Киселёвска

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Хозяин "самого богатого дома" в селе Верх-Чумыш заметил, что кто-то ходит вокруг и светит фонариком в окна. Он попросил домашнего работника Абдулу С. отправиться осмотреть территорию, но вскоре вышел и сам, прихватив ружьё. Работник заметил в кустах вооружённого человека в камуфляжной одежде и чёрной маске. Преступник выстрелил в мужчину и попал в голень. Раненый вместе с Лаврентьевым побежали в сторону дома, после чего Абдул кинулся в свою комнату за пультом от уличного освещения. Уже внутри он услышал перестрелку. Как оказалось потом, Лаврентьев убил одного из напавших, но и сам получил смертельное ранение.Работник запер дверь и позвонил другу семьи, который и вызвал полицию. Спустя пять минут Абдул вышел на улицу и увидел лежащего в крови Лаврентьева, он уже был мёртв. Следом из дома выбежала супруга убитого, но мужчина быстро завёл женщину обратно. Тело одного из нападавших обнаружили уже после приезда полиции в кустах.Следователи считают, что нападавших было несколько. Дело в том, что на камеры наружного видеонаблюдения попало лицо человека, не похожего ни на одного из пяти участников кровавых событий минувшей ночи. По предварительной версии, это была попытка ограбления. Вероятно, преступники не ожидали такого отпора от хозяина дома.Фото: pixabay