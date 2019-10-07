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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Курьер Delivery Club поджег приемную «Единой России» на улице Революционной

7 октября 2019 17:35
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Вандала искали три недели. Таким образом он выразил недовольство своей работой и зарплатой, а также «политической ситуацией в стране в целом».
Вандала искали три недели, им оказался 25-летний самарец Павел Головкин, выразивший таким образом недовольство своей работой и зарплатой, а также «политической ситуацией в стране в целом», передает «СО» ОНЛАЙН.

Инцидент в приемной «ЕР» на улице Революционной (на фото) датирован 2 сентября 2019 года. Во втором часу ночи неизвестное лицо облило двери партийной приемной воспламеняющейся жидкостью и затем подожгло. Пожар вовремя потушили: внутри здания был сторож, он успел заметить огонь. Никто не пострадал, но произошла, выражаясь казенным языком, «умышленная порча имущества». Потерпевшей стороной признано ГУП «Самарская областная имущественная казна» (собственник здания) в лице начальника юридического отдела данной организации Олеси Рекоты.

Происшествием в офисе «ЕР» незамедлительно занялась полиция, и довольно скоро поджигателя установили. Им оказался 25-летний самарец Павел Головкин, работающий курьером сервиса доставки еды Delivery Club. На поджог офиса партии власти Головкин пошел, будучи неудовлетворенным своей работой и зарплатой, да и обстановкой в стране в целом. В отношении Головкина уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти). Курьера-поджигателя, скорее всего, ждет психиатрическая экспертиза. Если дело Головкина доведут до суда, ему угрожает до 3 лет лишения свободы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин сообщил «СО», что слышал об инциденте с поджогом партийной приемной и очень этим возмущен. «Считаю это происшествие вопиющим фактом, а поведение поджигателя — сродни терроризму. Поджог был поздно ночью, внутри был сторож, он мог сгореть, то есть могли погибнуть люди. Тот, кто это совершил, должен обязательно ответить за содеянное по всей строгости закона», — говорит г-н Живайкин. 

В Delivery Club уточнили, что поджигатель приемной «Единой России» действовал не как курьер.

Инцидент в приемной «ЕР» на улице Революционной датирован 2 сентября 2019 года. Во втором часу ночи неизвестное лицо облило двери партийной приемной воспламеняющейся жидкостью и затем подожгло. Происшествием в офисе «ЕР» незамедлительно занялась полиция, и довольно скоро поджигателя установили. Им оказался 25-летний самарец Павел Головкин, работающий курьером сервиса доставки еды Delivery Club. На поджог офиса партии власти Головкин пошел, будучи неудовлетворенным своей работой и зарплатой, да и обстановкой в стране в целом. В отношении Головкина уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).

Теперь в компании прокомментировали происшествие. «Ночью 2 сентября указанный в публикациях курьер не работал, поэтому никакие действия, совершенные им в это время, не могут быть связаны с его профессиональной деятельностью. На текущий момент мы не получали запросов от правоохранительных органов и какой-либо официальной информации по этому инциденту, но уже начали внутреннюю проверку», — комментирует пресс-служба Delivery Club.


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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