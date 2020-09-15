Крымский мост в Москве поврежден проходившей баржей

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Проходившая под Крымским мостом в центре Москвы баржа повредила один из его рельсов. Несущие конструкции не пострадали, идет демонтаж поврежденного элемента, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГБУ "Гормост".

"Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи. Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался и повис", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты ГБУ "Гормост" проводят демонтаж поврежденного элемента, чтобы он не создавал аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов.

"Несущие конструкции Крымского моста в результате инцидента не пострадали, функционирование сооружения осуществляется в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, архив