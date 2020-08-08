Крупный пожар в Железнодорожном районе ликвидирован

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По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение жилого дома и надворных построек на общей площади 250 кв. м., объявлен повышенный ранг вызова – "Пожар № 2".Во время тушения пожара произошёл взрыв 2 газовых баллонов, горящие элементы которых образовали новый очаг пожара на расстоянии 40 метров от прежнего.Плотная застройка осложняла тушение пожара, а взрывы газовых баллонов и порывистый ветер способствовали быстрому распространению огня.В 06.17 объявлен повышенный ранг вызова – "Пожар № 3", происходило горение 10 частных домов и надворных построек на общей площади 1300 кв. м.К месту пожара были направлены дополнительные силы: пожарный поезд и пожарный корабль «Геннадий Яровой».Огнеборцы работали в сложных условиях с угрозой для жизни, во время проведения работ извлекли с места пожара в безопасное место 35 газовых баллонов.На месте пожара было создано 3 боевых участка, в 8.46 на всех боевых участках была объявлена локализация.В 10.27 объявлена ликвидация открытого горения, а в 12.29 пожар был полностью ликвидирован.Погибших и пострадавших нет.Для ликвидации пожара привлекались 165 человек, 60 ед. техники, в том числе от МЧС России 106 человек, 31 ед. техники. Кроме этого, в ликвидации пожара были задействованы пожарный поезд и пожарный корабль.Предварительной причиной пожара органы дознания считают аварийный режим работы электропроводки в доме № 23 по ул. Железноводская, в котором и произошёл в последующем взрыв газовых баллонов.Для жителей пострадавших от пожара домов на базе средней общеобразовательной школы № 134 развернут пункт временного размещения вместимостью 120 человек.Уважаемые владельцы частных жилых домов будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт, не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть и следите за состоянием электропроводки.Если вы стали очевидцем пожара немедленно сообщите о нем в пожарно-спасательную службу по телефонам 01 и 101, передает пресс-служба облМЧС.