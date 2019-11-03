Крупный пожар тушат в подмосковном Жуковском
3 ноября 2019 09:51
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Площадь возгорания увеличилась до 3500 квадратных метров.
На улице Кооперативная горит здание отдельно стоящего склада, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания увеличилась до 3500 квадратных метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Открытым огнём охвачено всё здание.
Произошло частичное обрушение конструкций здания. Пострадавших, по предаварительным данным, нет. Угроза распространения огня на соседние склады отсуствует. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 59 человек и 16 единиц техники.
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