Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13
19 октября 2019 11:17
83
— Водой после разрушения дамбы подтоплен рабочий посёлок на 180 человек. Разрушено два временных общежития, на 40 человек каждое, — сказал собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Высота волны селя достигала четырёх метров. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП, а глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион следователей из центрального аппарата СКР.
Фото: МЧС России
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 октября 2019 16:17
Подозреваемый, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. Закон
291
18 октября 2019 14:38
Пока рассматривалось лишь административное дело о вождении в нетрезвом состоянии. Закон
291
18 октября 2019 12:41
Врачи клиники обещали ей полное восстановление двигательных функций, но спустя 1,5 года этого результата не удалось добиться. Закон
341
18 октября 2019 12:25
Всех, кто пострадал от противоправных действий злоумышленника просят обратиться в ближайший отдел полиции. или позвонить по телефону. Закон
404
17 октября 2019 21:56
Арбитраж Москвы не стал останавливать регистрацию прав на символы Грушинского фестиваля на «Энерготехмонтаж». Закон
324
17 октября 2019 14:44
В их моторной лодке была обнаружена и изъята рыболовная сеть с запутанной в ней рыбой различных пород. Закон
330
17 октября 2019 13:52
Арестованный может быть причастен к другим преступлениям, совершенным в отношении пожилых граждан. Закон
357
Происшествия
19 октября 2019 11:42
Четверо неизвестных — мужчин плотного телосложения в масках и темной одежде — напали на группу ведомственной охраны. Происшествия
74
19 октября 2019 11:17
По данным экстренных служб региона, число пострадавших также возросло до 44 человек. Происшествия
82
18 октября 2019 19:47
У ребенка остановилось дыхание, в аэропорту Казани врачи констатировали смерть девочки. Происшествия
259
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
303
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
488
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5209
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
321
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
394
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
847
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
585
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
533
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
830
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1031
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1674
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1161
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1423
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1614
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1065
Мероприятия