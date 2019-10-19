Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

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— Водой после разрушения дамбы подтоплен рабочий посёлок на 180 человек. Разрушено два временных общежития, на 40 человек каждое, — сказал собеседник агентства.Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Высота волны селя достигала четырёх метров. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП, а глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион следователей из центрального аппарата СКР.Фото: МЧС России